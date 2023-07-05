Талибы хотят участвовать в следующем саммите ШОС

Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" выступило с заявлением в связи с прошедшим накануне в виртуальном формате саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Исламский Эмират настаивает на том, чтобы была предоставлена возможность участия афганскому правительству на следующей встрече на высшем уровне Шанхайской организации сотрудничества, которая пройдет в Казахстане", - говорится в заявлении.

Талибы подчеркнули, что приветствуют такие встречи в целях достижения согласия и безопасности региона и расширения сотрудничества. Они заявили также, что поддерживают итоговую декларацию саммита ШОС в той части, в которой поддерживается свободный, стабильный, единый, свободный от войн и наркотиков Афганистан. Кроме того, в МИД Афганистана отметили необходимость продолжения оказания гуманитарной помощи афганцам и содействия возвращению беженцев.

При этом талибы выразили несогласие с утверждениями, что их правительство не является инклюзивным. "В Исламском Эмирате есть представители всех языков, рас и ориентаций", - говорится в документе.

Двадцать третий саммит Совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялся накануне в виртуальном формате с участием глав государств членов ШОС: Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Ирана. В качестве государств-наблюдателей были приглашены Белоруссия и Монголия, в качестве гостя председателя - Туркменистан. Несмотря на то, что Афганистан имеет статус наблюдателя в организации, талибы на саммит приглашены не были.