Цены на нефть растут, Brent - $76,85 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $76,85 за баррель, что на $0,33 (0,43%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,13 (0,2%) до $76,52 за баррель.

терфакс