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Дальнее зарубежье 07.07.2023 11:03

Китай надеется на шаги Вашингтона, направленные на развитие торгово-экономических связей с Китаем

Китай надеется, что США приложат усилия к тому, чтобы сформировать благоприятную атмосферу для развития торгово-экономического сотрудничества с Китаем, говорится в заявлении Минфина КНР в связи визитом в Китай министра финансов США Джанет Йеллен.

"Мы надеемся, что американская сторона предпримет практические действия для создания благоприятных условий для здорового развития экономических и торговых отношений между двумя странами и реализации взаимной выгоды", - говорится в заявлении.

Минфин сообщил, что визит Йеллен 6-9 июля является "мерой, направленной на реализацию важного консенсуса, достигнутого на встрече глав государств Китая и Соединенных Штатов на Бали, и укрепление связей и обменов в финансовой сфере между двумя странами".

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Тэги: КИТАЙ, США, МИНФИН, ВИЗИТ


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