Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают умеренный подъем в пятницу и завершают неделю в плюсе.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 в пятницу выросла на $0,34 (0,44%), до $76,86 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,34 (0,47%), до $72,14 за баррель.
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