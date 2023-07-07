Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают умеренный подъем в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 в пятницу выросла на $0,34 (0,44%), до $76,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,34 (0,47%), до $72,14 за баррель.