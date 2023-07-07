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Цена на нефть

06.07 $/bbl +/- WTI 71.80 +0.01 Brent 76.52 -0.13

ТЭК 07.07.2023 15:30

Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают умеренный подъем в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 в пятницу выросла на $0,34 (0,44%), до $76,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,34 (0,47%), до $72,14 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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