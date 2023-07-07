Ненефтяной экспорт Азербайджана за 6 мес. вырос на 21%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-июня 2023 года составил $1,8 млрд, что на 20,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По данным Центра, в июне объем ненефтяного экспорта составил $307,6 млн (+13,8% от показателя июня 2022 года).

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков