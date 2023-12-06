Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев превысил $3 млрд

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-ноября 2023 года составил $3 млрд 33,68 млн, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В ноябре 2023 года объем ненефтяного экспорта составил $321,85 млн (+6,2% от показателя ноября 2022 года).

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков