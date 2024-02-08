Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8323 RUR   0.0187 GBR   2.1467 TRY   0.0556

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 73.86 +0.55 Brent 79.21 +0.62

Бизнес и законодательство 08.02.2024 16:59

Ненефтяной экспорт из Азербайджана в январе вырос на 9,5%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января 2024 года составил $222 млн, что на 9,5% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщалось ранее, ненефтегазовый экспорт из Азербайджана по итогам 2023 года составил $3,3 млрд, что на 9,8% больше показателя 2022 года.

По оценкам Минэкономики, в 2027 году объем ненефтегазового экспорта увеличится до $5,3 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Азербайджан увеличил в 2023г ненефтяной экспорт в РФ на 18,5%, в Турцию - на 9,9% Стратегия поощрения ПИИ будет утверждена к середине 2024г - AZPROMO Ненефтяной экспорт Азербайджана в Россию в 2023г превысил $1,1 млрд Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2023г вырос почти на 10% Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2027г увеличится до $5,3 млрд Азербайджан увеличил за 11 мес. ненефтяной экспорт в РФ на 22%, в Турцию – почти на 16% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев превысил $3 млрд Азербайджан увеличил за 10 мес. ненефтяной экспорт в РФ на 28%, в Турцию - на 16% Ненефтяной экспорт Азербайджана за 10 мес. вырос на 11% Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2023г составит $3,3 млрд, в 2024г – увеличится до $3,7 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az