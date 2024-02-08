Ненефтяной экспорт из Азербайджана в январе вырос на 9,5%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января 2024 года составил $222 млн, что на 9,5% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Как сообщалось ранее, ненефтегазовый экспорт из Азербайджана по итогам 2023 года составил $3,3 млрд, что на 9,8% больше показателя 2022 года.

По оценкам Минэкономики, в 2027 году объем ненефтегазового экспорта увеличится до $5,3 млрд.

Б.Рустамбеков