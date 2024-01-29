Стратегия поощрения ПИИ будет утверждена к середине 2024г - AZPROMO

Национальная стратегия поощрения ненефтяного экспорта Азербайджана будет утверждена в первой половине 2024 года, сообщил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.
«Ожидается утверждение Национальной экспортной стратегии Азербайджана, а также документов по субсидированию логистики», - сказал Абдуллаев в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
По его словам, эти механизмы будут применяться для поддержки экспортеров.
«Кроме этого, подготовлена также Стратегия поощрения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Мы ожидаем, что к середине текущего года все перечисленные документы обретут статус нормативно-правовых актов», - сказал Абдуллаев.
Б.Рустамбеков
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