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Бизнес и законодательство 29.01.2024 17:11

Стратегия поощрения ПИИ будет утверждена к середине 2024г - AZPROMO

Национальная стратегия поощрения ненефтяного экспорта Азербайджана будет утверждена в первой половине 2024 года, сообщил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

«Ожидается утверждение Национальной экспортной стратегии Азербайджана, а также документов по субсидированию логистики», - сказал Абдуллаев в понедельник на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, эти механизмы будут применяться для поддержки экспортеров.

«Кроме этого, подготовлена также Стратегия поощрения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Мы ожидаем, что к середине текущего года все перечисленные документы обретут статус нормативно-правовых актов», - сказал Абдуллаев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, СТРАТЕГИЯ


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