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Бизнес и законодательство 07.01.2024 19:15

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2027г увеличится до $5,3 млрд

Правительство Азербайджана прогнозирует увеличение в 2027 году ненефтегазового экспорта до $5 млрд 291,4 млн.

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил $3 млрд 47,67 млн (+12,3% больше показателя 2021 года).

По оценкам властей Азербайджана, в 2023 году ненефтегазовый экспорт составит $3 млрд 340,8 млн.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан», согласно прогнозам, в 2024 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана составит $3 млрд 746,7 млн или 17,1% всего экспорта страны.

«По прогнозам, в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличится до $4 млрд 197,8 млн, в 2026г – до $4 млрд 711,2 млн, в 2027 году – до $5 млрд 291,4 млн или 27,7% всего экспорта страны», - подчеркнули в правительстве.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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