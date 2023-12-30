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Бизнес и законодательство 30.12.2023 12:47

Азербайджан увеличил за 11 мес. ненефтяной экспорт в РФ на 22%, в Турцию – почти на 16%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-ноября 2023 года составил $3 млрд, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, в структуре экспорта основной объем пришелся на электроэнергию - $379,3 млн (рост в 3,1 раза), золото - $143,1 млн (спад на 8,3%), томаты - $140,5 млн (спад на 6,8%), хлопок-сырец - $111,1 млн (спад 31%), лесной орех - $108,4 млн (рост на 15,7%), полипропилен первичной формы - $100,5 млн (рост на 18,5%), хурма - $91,4 млн (рост на 2,1%), сополимеры пропилена первичной формы, - $90,6 млн (рост в 2 раза), полиэтилен первичной формы удельным весом 0,94% - $85,5 млн (рост в 1,9 раза).

В пятерку ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $1 млрд (рост на 22%), Турция - $728,8 млн (рост на 15,6%), Грузия - $299,9 млн (рост на 63,9%), Швейцария - $129,8 млн (спад на 14,9%), Казахстан - $89,9 млн (рост на 0,6%). Таким образом, на РФ пришлось 33,3% экспорта ненефтяной продукции, на Турцию – 24,3%.

Как сообщалось ранее, в 2022 году объем ненефтяного экспорта из Азербайджана составил рекордные $3 млрд 47,67 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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