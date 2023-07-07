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Внешняя политика 07.07.2023 17:13

Решение Международного суда подтверждает право Азербайджана на контроль своих границ - МИД

Официальный Баку приветствует решение Международного суда ООН, отклонившего ходатайство Армении от 12 мая 2023 года касательно незаконности ППП "Лачин" и требования вывода всех вооружённых лиц Азербайджана с Лачинской дороги.

"Мы приветствуем решение суда, подтверждающее право Азербайджана контролировать свои границы и доказывающее безосновательность требования Армении о ликвидации пограничного пропускного пункта", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана, передает "Интерфакс-Азербайджан".

В министерстве отметили, что установление пограничного пропускного пункта на въезде на Лачинскую дорогу является суверенным правом Азербайджана на защиту своих границ. "Это решение исходило из необходимости пресечения незаконного потока оружия, военной техники и военнослужащих на суверенную территорию Азербайджана, угрожающего безопасности и мирным перспективам Азербайджана", - отмечает ведомство.

Вместе с тем в министерстве отметили о том, что с момента создания ППП "Лачин" местные жители армянского происхождения в рамках внутренних и международных обязательств Азербайджана проходят пограничный контроль на въезде и выезде, где пограничный контроль осуществляется без дискриминации.

"Азербайджан выполняет решение Международного суда и свои международно-правовые обязательства. Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры по привлечению Армении к ответственности за продолжающиеся и исторически серьезные нарушения международного права", - говорится в заявлении МИД.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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