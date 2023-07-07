Азербайджан в январе-июне увеличил экспорт продукции АПК на 13%

Экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в январе-июне 2023 года составил на сумму $478,2 млн, что на 13,1% больше показателя 6 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $369 млн (+ 4,9%), агропромышленной продукции - $109,2 млн (+54,1%).

По данным центра плодоовощной экспорт в январе-июне 2023 года вырос на 6,8%.

Как сообщалось ранее, экспорт аграрной и агропромышленной продукции из Азербайджана в 2022 году составил на сумму $912,4 млн, что на 11,8% больше показателя 2021 года.

Из общего объема на долю экспорта аграрной продукции пришлось $717,6 млн (+6,7%), агропромышленной продукции - $194,8 млн (+35,4%).

Как сообщалось ранее, ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам 2022 года составил рекордные $3 млрд 47,7 млн, что на 12,3% больше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков