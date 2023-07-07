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Цена на нефть

06.07 $/bbl +/- WTI 71.80 +0.01 Brent 76.52 -0.13

ТЭК 07.07.2023 19:19

Brent подорожала до $77,53 за баррель

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу после выхода данных по американскому рынку труда.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по бакинскому времени в пятницу выросла на $1,01 (1,32%), до $77,53 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,06 (1,48%), до $72,86 за баррель.

Обе марки близки к тому, чтобы завершить в плюсе вторую неделю подряд, отмечает Investing.com.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года. Эксперты прогнозировали рост на 225-240 тыс. Аналитики Bespoke Investment Group отмечают, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.

Статистика рынка труда может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС), которая на июньском заседании оставила базовую процентную ставку неизменной.

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан накануне заявила, что при более сильном, чем ожидалось, рынке труда требуется более ограничительная монетарная политика.

Кроме того, поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов топлива в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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