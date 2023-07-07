Brent подорожала до $77,53 за баррель

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу после выхода данных по американскому рынку труда.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по бакинскому времени в пятницу выросла на $1,01 (1,32%), до $77,53 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,06 (1,48%), до $72,86 за баррель.
Обе марки близки к тому, чтобы завершить в плюсе вторую неделю подряд, отмечает Investing.com.
Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года. Эксперты прогнозировали рост на 225-240 тыс. Аналитики Bespoke Investment Group отмечают, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.
Статистика рынка труда может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС), которая на июньском заседании оставила базовую процентную ставку неизменной.
Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан накануне заявила, что при более сильном, чем ожидалось, рынке труда требуется более ограничительная монетарная политика.
Кроме того, поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов топлива в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.
Азербайджан и Россия провели в Москве заседание МПК
Решение Международного суда подтверждает право Азербайджана на контроль своих границ - МИД
Албания рассчитывает на введение безвизового режима с Азербайджаном - Бегай
Маск после запуска аналога Twitter заявил о неприемлемости «нечестной игры»
Суд в Азербайджане приговорил к 11,5 годам лишения свободы двух армянских военных - членов диверсионной группы
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Украину не пригласят в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе - Белый дом
Белый дом считает оправданной передачу кассетных боеприпасов Украине
Премьеры Грузии и Армении обсудили в Тбилиси активизацию сотрудничества и начало стратегического диалога
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС