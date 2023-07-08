МИД РФ осудил решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы

В МИД РФ резко негативно отреагировали на решение администрации США поставлять кассетные боеприпасы Украине, выразив надежду на адекватную реакцию международного сообщества.
"Решение администрации Дж.Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов - еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта в Украине и войну до "последнего украинца", - говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия. Международное сообщество не вправе игнорировать эти очевидные факты и должно адекватно на них отреагировать", - заявила Захарова.
Посол Таджикистана завершил дипмиссию в Азербайджане
Азербайджан и Россия провели в Москве заседание МПК
Решение Международного суда подтверждает право Азербайджана на контроль своих границ - МИД
Азербайджан планирует поставлять Таджикистану нефть на переработку
Азербайджан и Украина согласовали квоты на грузоперевозки на 2024г
BDU направит свыше 3,3 млн манатов на установку систем для защиты от пожара
Маск после запуска аналога Twitter заявил о неприемлемости «нечестной игры»
Суд в Азербайджане приговорил к 11,5 годам лишения свободы двух армянских военных - членов диверсионной группы
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС