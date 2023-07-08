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Дальнее зарубежье 08.07.2023 17:16

МИД РФ осудил решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы

В МИД РФ резко негативно отреагировали на решение администрации США поставлять кассетные боеприпасы Украине, выразив надежду на адекватную реакцию международного сообщества.

"Решение администрации Дж.Байдена о поставках режиму в Киеве кассетных боеприпасов - еще одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта в Украине и войну до "последнего украинца", - говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Постоянное расширение военных поставок, призванное, по замыслу американской администрации, максимально "поднять ставки" в конфликте, означает все более глубокое вовлечение США и их сателлитов в боевые действия. Международное сообщество не вправе игнорировать эти очевидные факты и должно адекватно на них отреагировать", - заявила Захарова.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, УКРАИНА


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