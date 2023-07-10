Эрдоган заявил, что долгосрочное мирное урегулирование откроет Украине путь в НАТО

Долговременное урегулирование украинского конфликта упростит движение Киева в НАТО, заявил президент Турции Реджем Тайип Эрдоган переда отлетом в Вильнюс на саммит альянса.

"С точки зрения Турции, прекращение конфликта России с Украиной, его справедливое и долговременное урегулирование способны упростить процесс присоединения Киева к НАТО", - приводит в понедельник слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Касаясь своих планов в Вильнюсе, Эрдоган заявил, что призовет "все страны, которые ввели ограничения в отношения Турции, быстро отказаться от таких ошибочных шагов".