Госагентство ОМС направит около 2,8 млн манатов на капремонт отделения поликлиники

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) привлекло ООО «Ricon» для капремонта отделения поликлиники №1 ПЮЛ «Наримановского медицинского центра».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с Ricon заключен соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2 млн 772,468 тыс. манатов.
Срок завершения работ – 31 августа 2024 года.
Х.Насирзаде
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