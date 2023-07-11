Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8735 RUR   0.0188 GBR   2.1895 TRY   0.0651

Цена на нефть

10.07 $/bbl +/- WTI 72.99 -0.87 Brent 77.69 -0.78

Здравоохранение 11.07.2023 15:00

Госагентство ОМС направит около 2,8 млн манатов на капремонт отделения поликлиники

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) привлекло ООО «Ricon» для капремонта отделения поликлиники №1 ПЮЛ «Наримановского медицинского центра».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с Ricon заключен соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2 млн 772,468 тыс. манатов.

Срок завершения работ – 31 августа 2024 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОМС, КАПРЕМОНТ, ТЕНДЕР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az