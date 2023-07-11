Госагентство ОМС направит около 2,8 млн манатов на капремонт отделения поликлиники

Государственное агентство обязательного медицинского страхования (ОМС) привлекло ООО «Ricon» для капремонта отделения поликлиники №1 ПЮЛ «Наримановского медицинского центра». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с Ricon заключен соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2 млн 772,468 тыс. манатов. Срок завершения работ – 31 августа 2024 года. Х.Насирзаде

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