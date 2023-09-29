Госагентство ОМС направит 15 млн манатов на капремонт родильного дома

Госагентство обязательного медицинского страхования (ОМС) Азербайджана привлекло ООО «ORN Group» для капитального ремонта клинического родильного дома №5 «Клинического медицинского центра».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупок, стоимость контракта с ORN Group на выполнение данных работ оценивается в15 млн 71,219 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – 18 месяцев после заключения контракта.
Х.Насирзаде
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