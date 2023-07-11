Муту стал новым главным тренером «Нефтчи»

Бакинский футбольный клуб «Нефтчи» объявил о подписании двухлетнего контракта с новым главным тренером команды - румынским специалистом Адрианом Муту.

По информации клуба, во вторник с румынским специалистом встретился председатель Наблюдательного совета клуба, президент SOCAR Ровшан Наджаф, стороны обсудили ситуацию в клубе и предстоящие задачи, после чего с Муту был заключен двухлетний контракт.

Согласно румынским СМИ, зарплата Муту в «Нефтчи» составит 500-550 тыс. евро в год. Они же отмечают, что контракт подписан на два года с возможностью продления еще на сезон.

Р.Керимов