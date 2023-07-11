Коалиция из 11 стран начнет в августе тренировать украинцев пилотированию F-16

Группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщает во вторник Financial Times.
"Коалиция из 11 западных стран в августе начнет обучать украинских пилотов использованию сделанных в США F-16, заявили во вторник министры обороны Дании и Нидерландов", - информирует издание.
"Мы готовы к взлету", - цитирует газета слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.
Обучение начнется в Дании, при этом для реализации долгосрочных обучающих программ стороны создадут центр в Румынии.
В конце мая стало известно, что Дания и Нидерланды намерены возглавить европейскую коалицию по тренировке военнослужащих Украины на истребителях F-16. Также в мае глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов. Он отметил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировках украинских летчиков.
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отмечал, что необходимо дать Украине современные ВВС, однако этот процесс займет много времени и никак не будет влиять на ближайшие боевые операции Киева.
Власти США пока не уточняли, будут ли они готовы передавать самолеты F-16 Украине. В свою очередь в конце июня европейские СМИ сообщали: планируемый властями Дании ускоренный переход с F-16 на истребители-бомбардировщики F-35 означает, что Копенгаген при желании сможет передать F-16 Украине раньше, чем ожидалось. В распоряжении армии Дании - 43 самолета F-16, из них около 30 - в рабочем состоянии.
Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе
Алиев: в рамках I этапа программы «Великое возвращение» в Карабахе и В.Зангезуре планируется восстановить 100 н.п.
Армения должна согласовать с соседними странами создание вблизи их границ предприятий, считающихся источником экологической опасности - Алиев
Bank of America оштрафован на $250 млн за нарушения при работе с клиентами
Berkshire Hathaway Energy покупает 50% в СПГ-проекте Cove Point за $3,3 млрд
Reliance и BP начали добычу газа на новом глубоководном месторождении в Индии, что снизит ее зависимость от импорта
Муту стал новым главным тренером «Нефтчи»
Госагентство ОМС направит около 2,8 млн манатов на капремонт отделения поликлиники
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
ORBİS GROUP получит около 0,5 млн манатов за ремонт жилфонда в Хырдалане
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Закир Ибрагимов встретился с жителями Дашкесана, работающими в ЗАО «AzerGold»
Представители Банк Республика и Фонда Развития Предпринимательства встретились с предпринимателями в Нахчыване!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС