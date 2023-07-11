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Дальнее зарубежье 11.07.2023 22:21

Коалиция из 11 стран начнет в августе тренировать украинцев пилотированию F-16

Группа из 11 стран Запада с августа приступит к обучению украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщает во вторник Financial Times.

"Коалиция из 11 западных стран в августе начнет обучать украинских пилотов использованию сделанных в США F-16, заявили во вторник министры обороны Дании и Нидерландов", - информирует издание.

"Мы готовы к взлету", - цитирует газета слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

Обучение начнется в Дании, при этом для реализации долгосрочных обучающих программ стороны создадут центр в Румынии.

В конце мая стало известно, что Дания и Нидерланды намерены возглавить европейскую коалицию по тренировке военнослужащих Украины на истребителях F-16. Также в мае глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над разработкой плана подготовки пилотов. Он отметил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировках украинских летчиков.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отмечал, что необходимо дать Украине современные ВВС, однако этот процесс займет много времени и никак не будет влиять на ближайшие боевые операции Киева.

Власти США пока не уточняли, будут ли они готовы передавать самолеты F-16 Украине. В свою очередь в конце июня европейские СМИ сообщали: планируемый властями Дании ускоренный переход с F-16 на истребители-бомбардировщики F-35 означает, что Копенгаген при желании сможет передать F-16 Украине раньше, чем ожидалось. В распоряжении армии Дании - 43 самолета F-16, из них около 30 - в рабочем состоянии.

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Тэги: ЕВРОПА, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ, ОБУЧЕНИЕ


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