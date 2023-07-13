Ежесуточная добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг составит в среднем 0,7 млн баррелей - ОПЕК

ОПЕК прогнозирует среднесуточную добычу жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2023 году на уровне 0,7 млн баррелей, что соответствует показателю 2022 года.
Такие данные приводятся в ежемесячном отчете организации, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Согласно отчету, в мае добыча ЖУВ в Азербайджане оставалась в целом стабильной по сравнению с предыдущим месяцем, составляя в среднем 0,7 млн баррелей в сутки, но снизилась на 65 тыс. б/с в сутки по сравнению с показателем за май 2022 года. Добыча нефти в среднем составляла 511 тыс. б/с, конденсата - 145 тыс. б/с.
По информации ОПЕК, ожидается, что в этом году спад нефтедобычи на старых месторождениях, таких как нефтяные Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), будет компенсирован за счет наращивания добычи на других месторождениях - Шах-Дениз, Абшерон и Умид-Бабек.
В 2024 году ОПЕК прогнозирует добычу ЖУВ в Азербайджана также в среднем на уровне 0,7 млн б/с. При этом добыча на блоке АЧГ должна увеличиться за счет ввода в строй новой платформы "Центральный Восточный Азери".
Н.Аббасова
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