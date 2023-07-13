Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.894 RUR   0.0186 GBR   2.211 TRY   0.065

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 75.75 +0.92 Brent 80.11 +0.71

ТЭК 13.07.2023 16:35

Ежесуточная добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг составит в среднем 0,7 млн баррелей - ОПЕК

ОПЕК прогнозирует среднесуточную добычу жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане в 2023 году на уровне 0,7 млн баррелей, что соответствует показателю 2022 года.

Такие данные приводятся в ежемесячном отчете организации, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно отчету, в мае добыча ЖУВ в Азербайджане оставалась в целом стабильной по сравнению с предыдущим месяцем, составляя в среднем 0,7 млн баррелей в сутки, но снизилась на 65 тыс. б/с в сутки по сравнению с показателем за май 2022 года. Добыча нефти в среднем составляла 511 тыс. б/с, конденсата - 145 тыс. б/с.

По информации ОПЕК, ожидается, что в этом году спад нефтедобычи на старых месторождениях, таких как нефтяные Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), будет компенсирован за счет наращивания добычи на других месторождениях - Шах-Дениз, Абшерон и Умид-Бабек.

В 2024 году ОПЕК прогнозирует добычу ЖУВ в Азербайджана также в среднем на уровне 0,7 млн б/с. При этом добыча на блоке АЧГ должна увеличиться за счет ввода в строй новой платформы "Центральный Восточный Азери".

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


ОПЕК сохранила оценку поставок ЖУВ из стран не-ОПЕК Азербайджан добычу в рамках ОПЕК+ в 2024г снизит на 133 тыс. б/с Соглашение ОПЕК+ будет продлено на 2024г, Саудовская Аравия еще добровольно сократит добычу ОПЕК в апреле снизила добычу нефти на 191 тыс. б/с - до 28,6 млн б/с, отстала от плана ОПЕК+ на 1,3 млн б/с Ряд стран ОПЕК+, включая лидеров, с мая по конец 2023г добровольно снизят нефтедобычу на 1,65 млн б/с Саудовская Аравия вместе с рядом членов ОПЕК+ добровольно снизит добычу нефти еще на 500 тыс. б/с с мая до конца 2023г ОПЕК в январе снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с, отстает от плана ОПЕК+ на 0,93 млн б/с Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках ОПЕК+ остается на уровне 684 тыс. б/с - Минэнерго Минэнерго: квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в ноябре снизится на 33 тыс. б/с - до 684 тыс. б/с ОПЕК в августе увеличила добычу на 618 тыс. б/с к июлю, отстает от плана ОПЕК+ на 1,41 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az