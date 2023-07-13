Баку на любую военную провокацию Еревана будет отвечать в самой жесткой форме - глава МИД Азербайджана

Азербайджан будет в самой жесткой форме отвечать на любые военные провокации Армении, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
“Позиция Азербайджана однозначна. На любую провокацию против азербайджанского солдата будет дан ответ в самой жесткой форме. Все, и в первую очередь Армения, должны это понимать”, - сказал Байрамов в четверг журналистам.
Глава азербайджанского МИДа подчеркнул, что подобными провокациями Армения преследует лишь одну цель - сорвать переговорный процесс.
“Провокации могут только негативно сказаться на любом процессе, встрече или переговорах в целом”, - подчеркнул Байрамов.
Х.Насирзаде
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