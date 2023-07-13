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Регион 13.07.2023 23:54

Представитель ЕС подтвердил встречу 15 июля Евросоюз-Азербайджан-Армения в Брюсселе

Шестая трехсторонняя встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится в Брюсселе 15 июля по всей повестке, связанной с урегулированием отношений Баку и Еревана, сообщил в четверг журналистам официальный представитель ЕС.

"Этот процесс идет уже почти два года. Мы считаем, что взаимодействие на уровне лидеров необходимо для содействия мирному урегулированию и предотвращения эскалации конфликта. На переговорах будут рассмотрены все вопросы повестки", - отметил собеседник СМИ.

Это, по его словам, включает "гуманитарные вопросы, делимитацию границы, мирный договор".

Он также отдельно указал на обсуждение "гуманитарных вопросов, касающихся карабахских армян".

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА


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