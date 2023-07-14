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Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

ТЭК 14.07.2023 09:30

Цены на нефть стабильны после скачка до апрельских максимумов, Brent у $81,4 за баррель

Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу, но завершают неделю ростом.

Поддержку рынку оказывает информация о постепенном сокращении добычи на крупном ливийском месторождении Эль-Шарара из-за протестов. Кроме того, источники Bloomberg сообщают о закрытии нефтяного терминала в Нигерии из-за технических проблем.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в пятницу составляет $81,4 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,25 (1,6%), до $81,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,08 (0,1%), до $76,97 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,14 (1,5%), до $76,89 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в четверг на максимумах с конца апреля.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе. В то же время предложение на рынке, вероятно, уменьшится во второй половине этого года в результате сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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