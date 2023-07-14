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СНГ 14.07.2023 11:06

Мирзиеев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев в пятницу вступил в должность президента Узбекистана на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (нижняя и верхняя палаты парламента).

Церемония инаугурации транслируется в прямом эфире национального телевидения страны.

В большом зале заседаний сената помимо парламентариев присутствуют члены Центральной избирательной комиссии и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипломатических ведомств, аккредитованных в Ташкенте, представители местных и зарубежных СМИ.

Перед началом церемонии в зал верхней палаты парламента были внесены штандарт и знак президента Узбекистана.

Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев заявил, что на прошедших 9 июля досрочных выборах Шавкат Мирзиеев избран президентом страны. Поздравив его, он вручил Мирзиееву удостоверение президента Республики Узбекистан.

Затем, избранный глава государства, положив руку одновременно на Конституцию и Коран, произнес присягу: "Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности".

ЦИК Узбекистана 11 июля после подсчета всех бюллетеней заявил о том, что действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одержал убедительную победу на состоявшихся досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов.

По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 79,88%, или более 15,6 миллиона избирателей. На выборах в 2021 году Мирзиеев получил 80,31% голосов при явке 80,04%.

Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, МИРЗИЕЕВ


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