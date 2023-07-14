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ТЭК 14.07.2023 14:38

Азербайджан в I полугодии увеличил производство электроэнергии на 3%

Объем выработки электроэнергии в Азербайджане в I-ом полугодии 2023 года составил 13 млрд 54,5 млн кВт/час, что на 2,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом производство товарной электроэнергии в стране за отчетный период составило 12 млрд 609,3 млн кВт/час (рост на 2,8%).

Тепловые электростанции ОАО «Азерэнержи» (госмонополист по производству электроэнергии в Азербайджане – ИФ) в январе-июне 2023 года выработали 11 млрд 672,3 млн кВт/час товарной электроэнергии (рост на 3,7%), гидроэлектростанции – 873,5 млн кВт/час (спад на 8,6%).

Кроме этого, в январе-июне 2023 года в республике произведено товарной ветряной электроэнергии в объеме 31,5 млн кВт/час (рост на 83,1%), солнечной – 32 млн кВт/час (рост на 5,3%).

Разница между общим и товарным показателями производства электроэнергии объясняется тем, что ОАО «Азерэнержи» часть произведенной электроэнергии использует для удовлетворения собственных потребностей.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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