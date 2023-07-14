Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть слабо снижаются днем в пятницу на фоне укрепления доллара США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 в пятницу составляет $81,25 за баррель, что на $0,11 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,1 (0,13%), до $76,79 за баррель.