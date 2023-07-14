AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков

ЗАО «AzerGold» планирует в августе 2023 года начать разведочные работы в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана для определения перспективных рудных участков, говорится в сообщении общества.

Делегация AzerGold во главе с председателем правления Закиром Ибрагимовым посетила НАР. В рамках визита Ибрагимов встретился с полномочным представителем президента Азербайджана в НАР Фуадом Наджафли и рассказал о текущей деятельности компании и планируемой работе в Нахчыване.

Глава AzerGold, в частности, сообщил, что с августа 2023 года в Нахчыване впервые будут осуществляться съемки неинвазивных гиперспектральных спутниковых снимков, считающихся инновационными методами разведки. Таким образом, на площади 2,566 кв. км, охватывающей северо-восточную часть НАР, будет начато проведение исследований типа гиперспектрального зондирования дистанционным спутниковым методом, в результате которых будут определены перспективные локальные участки.

При этом Ибрагимов напомнил, что в настоящее время на различных этапах находятся разведочные и исследовательские работы, проводимые AzerGold на месторождении золота «Ортакенд», медно-золотом месторождении «Башкенд», на участке проявлений меди «Парадаш» и участке медно-молибденового проявления «Гейдаг», расположенных на территории Джульфинского района НАР и считающихся перспективными.

«На месторождении «Ортакенд» с 2018 года поэтапно были проведены буровые работы, многопрофильные геофизические исследования. В настоящее время в рамках процесса подготовки месторождения к эксплуатации продолжаются исследования параметров предварительного технико-экономического расчета. На более поздних этапах технико-экономического обоснования будут определены объемы имеющихся ресурсов месторождения и применяемая технологическая методология. На текущем этапе результаты очень многообещающие», - говорится в информации.

Иборагимов также отметил, что месторождение золота «Ортакенд» будет введено в эксплуатацию в предстоящие годы, другие месторождения – в ближайшие годы, на каждом месторождении будет создано около 500 постоянных рабочих мест.

Как сообщалось, AzerGold в 2022 году добыло 62,1 тыс. унций золота (рост 0,9%) и 223,1 тыс. унций серебра (рост на 65,9%).

В 2023 году AzerGold планирует добыть 62,5 тыс. унций золота и 108,3 тыс. унций серебра.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. AzerGold является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

H.Aббасова