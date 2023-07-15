Премьер Армении и глава Евросовета обсудили вопросы армяно-азербайджанского урегулирования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем вопросы предстоящей в субботу встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Премьер-министр Армении и глава Евросовета обсудили вопросы, касающиеся сегодняшней трехсторонней встречи, а также выполнения достигнутых на предыдущих встречах договоренностей", - сообщает пресс-служба правительства Армении. Встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля запланирована в субботу в Брюсселе в 15:00 по Баку.

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