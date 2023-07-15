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Карабах 15.07.2023 14:28

Премьер Армении и глава Евросовета обсудили вопросы армяно-азербайджанского урегулирования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем вопросы предстоящей в субботу встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Премьер-министр Армении и глава Евросовета обсудили вопросы, касающиеся сегодняшней трехсторонней встречи, а также выполнения достигнутых на предыдущих встречах договоренностей", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля запланирована в субботу в Брюсселе в 15:00 по Баку.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, КОНТАКТЫ, АЗЕРБАЙДЖАН


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