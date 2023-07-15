В Брюсселе началась встреча Алиева, Мишеля и Пашиняна

В Брюсселе в субботу началась шестая трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьера Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства. Как сообщалось ранее, на встрече обсуждается процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В.Алиев

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