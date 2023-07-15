Власти Азербайджана в I полугодии направили свыше 2,1 млрд манатов на оборону и нацбезопасность

Власти Азербайджана в I-ом полугодии 2023 года направили из госбюджета 2 млрд 147,5 млн манатов ($1 млрд 263,2 млн по текущему курсу) на финансирование сферы обороны и национальной безопасности.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, план по финансированию данной статьи расходов в январе-июне исполнен на 101%.

В целом, на оборону и нацбезопасность в I полугодии было направлено 15,27% всех бюджетных расходов за отчетный период.

Как сообщалось ранее, расходы на оборону и нацбезопасность в госбюджете на 2023 год предусмотрены на уровне 6 млрд 54 млн 844,623 тыс. манатов ($3 млрд 561,4 млн по текущему курсу).

А.Азизов