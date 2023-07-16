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Регион 16.07.2023 21:00

Цены на бензин в Турции повысились на 20% за ночь

В ночь на 16 июля цены на бензин и дизельное топливо в Турции увеличились на 20% сообщилоYeni Akit.

Накануне литр бензина на заправках стоил 28,05 лиры, или порядка $1,07, а дизеля - 26,32 лиры (около $1,01). После публикации решения о росте цен на топливо в правительственном журнале Resmi Gazete стоимость литра бензина и дизеля подскочили до 34,08 лиры, или $1,30, и 32,04 лиры, или $1,22 соответственно, говорится в публикации.

В начале года литр бензина стоил 21,14 лиры, или $0,81, привело данные Haberturk.

СМИ связали тенденцию с повышением налога на добавленную стоимость в начале месяца. Reuters уточнило, что ставка налога на бензин была увеличена с 2,52 до 7,52 лиры за литр ($0,1), а налог на дизель вырос с 2,05 до 7,05 лиры.

По мнению Минфина Турции, это решение позволит покрыть ущерб от февральских землетрясений, который в марте был оценен в $104 млрд, а также поддержать резервы, отметило Bloomberg. В то же время это может привести к росту инфляции, следует из публикации.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦЕНЫ, БЕНЗИН, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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