Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов - АТОР

Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для российских туристов, Россия оказалась наиболее дешевым, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Турция вошла в пятерку самых дорогих в среднем направлений. Такого не было за всю историю туризма, это направление всегда считалось массовым и доступным", - сказала она на пресс-конференции в среду.
Как отметила Ломидзе, самое дорогое направление этим летом - Мальдивы, где стоимость поездки на 10 дней составила в среднем 390 тыс. на двоих. Второе место заняла Куба со средним чеком 238 тыс. на двоих на аналогичных условиях. Третье место заняла Шри-Ланка (213 тыс.), за ней Турция (183-185 тыс. на двоих).
По словам Ломидзе, самое дешевое направление для путешествий этим летом - Россия. Средний чек составляет 80-85 тыс. рублей на двоих с перелетом.
"По сравнению с летом 2022 года повышение цен составляет 15% на всех направлениях. В России эта динамика даже чуть меньше, чем на зарубежных направлениях. Объясняется это отнюдь не гуманизмом наших курортов или конъюнктурой спроса, а тем, что рубль стал слабее по отношению к доллару и евро", - отметила Ломидзе.
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