Нефть остается в плюсе

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем во вторник.
Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 составляет $78,75 за баррель, что на 25 центов (0,32%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 28 центов (0,38%) - до $74,43 за баррель.
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