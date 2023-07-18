Нефть остается в плюсе

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе днем во вторник.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:47 составляет $78,75 за баррель, что на 25 центов (0,32%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 28 центов (0,38%) - до $74,43 за баррель.