Активы ГНФАР в I полугодии достигли почти $55 млрд

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) за I-ое полугодие 2023 года увеличились на 12% - до $54 млрд 915,1 млн на 30 июня, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ГНФАР.
«Увеличение активов в первом полугодии 2023 года произошло за счет того, что доходы бюджета ГНФАР превысили расходы, в том числе доходы, полученные от управления средствами фонда. Отметим, что увеличению объема активов также способствовал рост цены на золото и укрепление курсов основных валют, входящих в инвестиционный портфель, по отношению к доллару США, что внесло свой вклад во внебюджетные доходы фонда», - говорится в информации ГНФАР.
Доходы ГНФАР за январь-июнь 2023 года составили 11 млрд 701,4 млн манатов.
При этом, доходы фонда в рамках от продажи прибыльной нефти и газа составили 7 млрд 854,6 млн манатов, транзитные доходы - 0,8 млн манатов, бонусные выплаты - 765,3 млн манатов, поакровые выплаты - 3,6 млн манатов. Доходы от управления средствами фонда в отчетный период составили 3 млрд 77,1 млн манатов.
Внебюджетные доходы ГНФАР от курсовых колебаний составили 977,6 млн манатов.
Расходы фонда в I-ом полугодии 2023 года составили 2 млрд 680,8 млн манат.
В структуре расходов трансферты в госбюджет составили 2 млрд 661 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 5,2 млн манатов, на финансирование Госпрограммы на 2022-2026гг по обучению молодежи в престижных вузах зарубежных стран – 3,6 млн манатов.
Административные расходы по управлению фондом составили 11 млн манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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