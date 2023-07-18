Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9128 RUR   0.0187 GBR   2.2261 TRY   0.0645

Цена на нефть

17.07 $/bbl +/- WTI 74.15 -1.27 Brent 78.50 -1.37

ТЭК 18.07.2023 17:15

Активы ГНФАР в I полугодии достигли почти $55 млрд

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) за I-ое полугодие 2023 года увеличились на 12% - до $54 млрд 915,1 млн на 30 июня, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ГНФАР.

«Увеличение активов в первом полугодии 2023 года произошло за счет того, что доходы бюджета ГНФАР превысили расходы, в том числе доходы, полученные от управления средствами фонда. Отметим, что увеличению объема активов также способствовал рост цены на золото и укрепление курсов основных валют, входящих в инвестиционный портфель, по отношению к доллару США, что внесло свой вклад во внебюджетные доходы фонда», - говорится в информации ГНФАР.

Доходы ГНФАР за январь-июнь 2023 года составили 11 млрд 701,4 млн манатов.

При этом, доходы фонда в рамках от продажи прибыльной нефти и газа составили 7 млрд 854,6 млн манатов, транзитные доходы - 0,8 млн манатов, бонусные выплаты - 765,3 млн манатов, поакровые выплаты - 3,6 млн манатов. Доходы от управления средствами фонда в отчетный период составили 3 млрд 77,1 млн манатов.

Внебюджетные доходы ГНФАР от курсовых колебаний составили 977,6 млн манатов.

Расходы фонда в I-ом полугодии 2023 года составили 2 млрд 680,8 млн манат.

В структуре расходов трансферты в госбюджет составили 2 млрд 661 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 5,2 млн манатов, на финансирование Госпрограммы на 2022-2026гг по обучению молодежи в престижных вузах зарубежных стран – 3,6 млн манатов.

Административные расходы по управлению фондом составили 11 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, ДОХОДЫ


Похожие новости


Иностранные менеджеры управляют активами ГНФАР почти на $8,2 млрд Активы ГНФАР с начала 2023г выросли минимум на $5 млрд Активы ГНФАР на конец I кв. выросли до почти $53,5 млрд Активы ГНФАР в 2022г увеличились до $49 млрд ГНФАР доходность от управления активами на 2023г прогнозирует на уровне 2% Активы ГНФАР по итогам 2022г прогнозируются на уровне почти $47 млрд Активы ГНФАР в январе-сентябре увеличились на 0,8% Иностранные менеджеры управляют около 15% инвестпортфеля ГНФАР Активы ГНФАР к 2023г могут достигнуть почти $49 млрд при средней цене на нефть в $105/бар Активы ГНФАР в I полугодии увеличились незначительно

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az