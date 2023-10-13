Активы ГНФАР в январе-сентябре выросли на 13% - до $55,5 млрд

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) за январь-сентябрь 2023 года увеличились на 13% - до $55 млрд 524 млн на 30 сентября, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ГНФАР.

«Увеличение активов в январе-сентябре 2023 года произошло за счет того, что доходы бюджета ГНФАР превысили расходы, в том числе доходы, полученные от управления средствами фонда», - говорится в информации ГНФАР.

Доходы ГНФАР за январь-сентябрь 2023 года составили 14 млрд 878,3 млн манатов.

При этом, доходы фонда в рамках от продажи прибыльной нефти и газа составили 11 млрд 422,1 млн манатов, транзитные доходы - 0,8 млн манатов, бонусные выплаты - 800,7 млн манатов, поакровые выплаты - 3,6 млн манатов.

Доходы от управления средствами фонда за 9 месяцев составили 2 млрд 651,1 млн манатов.

Расходы фонда в январе-сентябре 2023 года составили 3 млрд 587 млн манат.

В структуре расходов трансферты в госбюджет составили 3 млрд 550 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 10,8 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по обучению молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026гг – 6,1 млн манатов.

Административные расходы по управлению фондом составили 20,1 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР от курсовых колебаний составили 257,8 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова