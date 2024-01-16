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ТЭК 16.01.2024 12:56

Активы ГНФАР в 2023г выросли на 14,3% - до $56 млрд

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) за 2023 год увеличились на 14,3% - до $56 млрд 69,7 млн на 31 декабря 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ГНФАР.

«Увеличение активов в 2023 году произошло за счет того, что доходы бюджета ГНФАР превысили расходы, а также за счет доходов от управления средствами фонда, в том числе внебюджетных», - подчеркнули в ГНФАР.

Доходы ГНФАР за 2023 год составили 21 млрд 661,9 млн манатов. Расходы фонда в 2023 году составили 11 млрд 832,6 млн манат. Профицит бюджета ГНФАР за 2023 год составил 9 млрд 829 млн манатов.

При этом, доходы фонда от продажи прибыльной нефти и газа составили 14 млрд 519 млн манатов, транзитные - 0,8 млн манатов, бонусы - 800,7 млн манатов, поакровые выплаты - 3,6 млн манатов.

Доходы от управления средствами фонда за 2023 год составили 6 млрд 337,8 млн манатов.

Внебюджетные доходы ГНФАР от курсовых колебаний составили 2 млрд 132,1 млн манатов.

В структуре расходов ГНФАР трансферты в госбюджет Азербайджана составили 11 млрд 737,6 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 27,9 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по обучению молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026гг – 34,3 млн манатов.

Административные расходы по управлению фондом составили 32,8 млн манатов.

По информации фонда, за 2023 год доходность ГНФАР составила 7,1%, что «является самым высоким показателем доходности с момента его создания».

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, ДАННЫЕ


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