Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.908 RUR   0.0187 GBR   2.2133 TRY   0.0631

Цена на нефть

18.07 $/bbl +/- WTI 75.75 +1.60 Brent 79.63 +1.13

ТЭК 19.07.2023 19:06

Brent подорожала до $80,24 за баррель

Рост цен на нефть усилился вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 по бакинскому времени подорожали на $0,61 (0,77%) - до $80,24 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,44 (0,58%) - до $76,19 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 1,07 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 13 тыс. баррелей.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания, что Федеральная резервная система вскоре прекратит подъем процентных ставок.

"Нефть позитивно реагирует на мнение, что мы приближаемся к концу цикла повышения ставок, - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Насколько выраженной будет реакция, зависит главным образом от того, увидим ли мы изменение в поведении спекулянтов. В последние недели наблюдался рост покупок со стороны спекулянтов, однако по историческим меркам он был довольно умеренным".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Brent торгуется у $80 за баррель Цены на нефть опускаются, Brent подешевела до $79,41 за баррель Нефть продолжает дорожать Нефть остается в плюсе Нефть дорожает после снижения накануне, Brent у $78,76 за баррель Нефть усилила снижение Цены на нефть ускорили падение Цены на нефть перешли к снижению Цены на нефть стабильны после скачка до апрельских максимумов, Brent у $81,4 за баррель ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2023г на 100 тыс. б/с, в 2024г - на 2,3 млн б/с, до 104,3 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az