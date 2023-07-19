Brent подорожала до $80,24 за баррель

Рост цен на нефть усилился вечером в среду, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 по бакинскому времени подорожали на $0,61 (0,77%) - до $80,24 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,44 (0,58%) - до $76,19 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 1,07 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 13 тыс. баррелей.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания, что Федеральная резервная система вскоре прекратит подъем процентных ставок.

"Нефть позитивно реагирует на мнение, что мы приближаемся к концу цикла повышения ставок, - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Насколько выраженной будет реакция, зависит главным образом от того, увидим ли мы изменение в поведении спекулянтов. В последние недели наблюдался рост покупок со стороны спекулянтов, однако по историческим меркам он был довольно умеренным".