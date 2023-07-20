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Регион 20.07.2023 11:06

Главы МИД стран ЕС на заседании в четверг обсудят усилия Евросоюза по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Совета ЕС по иностранным делам в четверг в Брюсселе планирует затронуть усилия Евросоюза по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Глава европейской дипломатии планирует кратко затронуть "усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе деятельность председателя Европейского совета Шарля Мишеля", - следует из материалов к предстоящему заседанию Совета ЕС по иностранным делам.

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БОРРЕЛЬ


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