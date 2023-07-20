Главы МИД стран ЕС на заседании в четверг обсудят усилия Евросоюза по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Совета ЕС по иностранным делам в четверг в Брюсселе планирует затронуть усилия Евросоюза по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Глава европейской дипломатии планирует кратко затронуть "усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе деятельность председателя Европейского совета Шарля Мишеля", - следует из материалов к предстоящему заседанию Совета ЕС по иностранным делам.