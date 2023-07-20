Армения рассчитывает скоро восстановить КПП на границе с Турцией

Ереван проводит активные работы по строительству и восстановлению погранично-пропускного пункта на границе с Турцией, заявил глава комитета госдоходов Армении Рустам Бадасян.

"На заседаниях правительства Армении были приняты решения о выделении соответствующих финансовых средств. На погранично-пропускном пункте "Маргара" (граница с Турцией - ИФ) ведутся активные строительные работы", - сказал Бадасян журналистам по итогам заседания правительства в четверг.

Он затруднился назвать сроки завершения работ, заверив, что "это произойдет скоро".

В конце июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили процесс нормализации отношений между странами и процесс выполнения договоренности об открытии армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.