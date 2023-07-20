Нефть ускорила рост

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в четверг.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 составляет $79,72 за баррель, что на 26 центов (0,33%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 24 цента (0,32%), до $75,59 за баррель.
В числе положительных для рынка факторов отмечаются ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне дальнейшего замедления инфляции, пишет MarketWatch. Кроме того, во втором полугодии на рынке ожидается дефицит после объявления РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи.
"Нефтяные рынки - в основном за счет улучшения физических показателей - недавно получили дополнительную поддержку, что согласуется с движением рынка в сторону дефицита", - заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
Кроме того, как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей.
Власти Азербайджана в Карабахе и В.Зангезуре построят 8 профессиональных предприятий образования
С 23 апреля ППП «Лачин» на границе Азербайджана и Армении пересекли почти 2 тыс. человек
Интеграцию армян Карабаха в общество Азербайджана реально осуществить в течение года - Агаджанов
Азербайджан планирует к 2026г увеличить число обучающихся в высших профтехпредприятиях до 9,2 тыс. человек
Баку требует от Еревана остановить строительство металлургического завода на армяно-азербайджанской границе
Gartner ожидает роста мировых ИТ-расходов на 4,3% в 2023г, на 8,8% в 2024г
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев посещает Физулинский район
В Литве признали взлом систем страны, приведший к утечке данных саммита НАТО
Вашингтон хочет развивать связи с Вьетнамом в сферах безопасности и экономики
Еврокомиссия предполагает выдвинуть осенью законодательное предложение об использовании замороженных активов РФ
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Прибыль Yelo Bank за год увеличилась более чем в 3 раза
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС