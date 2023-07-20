Нефть ускорила рост

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 составляет $79,72 за баррель, что на 26 центов (0,33%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 24 цента (0,32%), до $75,59 за баррель.

В числе положительных для рынка факторов отмечаются ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне дальнейшего замедления инфляции, пишет MarketWatch. Кроме того, во втором полугодии на рынке ожидается дефицит после объявления РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи.

"Нефтяные рынки - в основном за счет улучшения физических показателей - недавно получили дополнительную поддержку, что согласуется с движением рынка в сторону дефицита", - заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей.