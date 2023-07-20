Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9078 RUR   0.0187 GBR   2.2005 TRY   0.0633

Цена на нефть

19.07 $/bbl +/- WTI 75.29 -0.37 Brent 79.46 -0.17

ТЭК 20.07.2023 16:20

Нефть ускорила рост

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост днем в четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 составляет $79,72 за баррель, что на 26 центов (0,33%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 24 цента (0,32%), до $75,59 за баррель.

В числе положительных для рынка факторов отмечаются ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне дальнейшего замедления инфляции, пишет MarketWatch. Кроме того, во втором полугодии на рынке ожидается дефицит после объявления РФ и Саудовской Аравией о сокращении добычи.

"Нефтяные рынки - в основном за счет улучшения физических показателей - недавно получили дополнительную поддержку, что согласуется с движением рынка в сторону дефицита", - заявил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Кроме того, как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть стабильна после умеренного снижения накануне, Brent у $79,5 за баррель Brent подорожала до $80,24 за баррель Brent торгуется у $80 за баррель Цены на нефть опускаются, Brent подешевела до $79,41 за баррель Нефть продолжает дорожать Нефть остается в плюсе Нефть дорожает после снижения накануне, Brent у $78,76 за баррель Нефть усилила снижение Цены на нефть ускорили падение Цены на нефть перешли к снижению

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az