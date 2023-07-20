Еврокомиссия предполагает выдвинуть осенью законодательное предложение об использовании замороженных активов РФ

Законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией (ЕК) осенью, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Было сделано несколько предложений государствам-членам в ноябре прошлого года. Началось обсуждение дальнейших действий. Оно продвигается хорошо. Последнее совещание рабочей группы Совета ЕС по этим авуарам прошло 12 июля. Следующее состоится в сентябре", - сообщил пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Законодательное предложение мы намереваемся сделать после лета", - добавил Виганд.

Он напомнил журналистам контекст, отметив, что Еврокомиссия искала способ, как использовать замороженные авуары РФ в интересах Украины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, продолжил представитель ЕК, говорила об этом на последнем Европейском совете. Вопрос обсуждался главами государств и правительств стран ЕС, а также на уровне G7.

На пресс-конференции по итогу саммита ЕС в Брюсселе 29-30 июня фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит "с осторожностью" изучать возможности использования прибыли от замороженных российских активов.

При этом она пояснила, что "важно сохранять доверие" к институтам ЕС, и потому пообещала "внимательно изучить опасения ЕЦБ" в связи с данными планами.

Со своей стороны премьер председательствовавшей тогда в Совете ЕС Швеции Ульф Кристерссон отметил важность работы "группы высокого уровня, которая изучит юридические аспекты" планов по использованию дохода от замороженных российских активов.

В итоговом документе саммита лидеров стран ЕС говорится, что они займутся вместе с Еврокомиссией и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем координацией с партнерами позиции по поводу того, как можно было бы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

"Европейский совет проанализировал проделанную работу, связанную с замороженными активами России. Лидеры решили продолжить работу по этому направлению вместе с Еврокомиссией и главой дипломатии", - сказано в документе.

В нем отмечается, что это нужно делать "в соответствии с законами ЕС, международными правовыми нормами и в координации с партнерами".