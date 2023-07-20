Баку призвал Ереван отказаться от действий, мешающих мирному процессу - МИД Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в вопросе налаживания азербайджано-армянских отношений преследует только одну лишь цель - сорвать переговоры по мирному соглашению.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.





“Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 20 июля относительно встречи лидеров двух стран в Брюсселе и подчеркивание претензий, которые армянская сторона повторяет в течение последних 8 месяцев в отношении Лачинской дороги, свидетельствует о намерении Еревана использовать этот вопрос в своих политических целях и помешать переговорам по мирному договору, которые продвинулись в последнее время”, - говорится в заявлении.





В МИД подчеркнули, что азербайджанская сторона установила ППП "Лачин" в рамках норм и принципов международного права, а также законодательства Азербайджана.





“Создав в течение последних нескольких месяцев погранично-пропускной пункт «Лачин», Азербайджан обеспечил прозрачный и регулируемый проезд как грузов, так и армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. В этом контексте, преподносить наличие ППП как перекрытие дороги — совершенно неправильный подход”, - пояснили в министерстве.





Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что Международный суд ООН своим решением от 6 июля 2023 года единогласно отклонил апелляцию армянской стороны о ликвидации ППП, подтвердив безосновательность этого требования.





“Обстреляв 15 июня ППП, ранив азербайджанского пограничника и предприняв попытку контрабанды, армянская сторона показала намерение продолжать свою агрессию и незаконную деятельность против территорий Азербайджана, что в свою очередь в очередной раз подтвердило тем самым необходимость Лачинского ППП“, - дополнили в министерстве.





МИД также обратил внимание на тот факт, что игнорирование армянской стороной предложение Азербайджана по использованию дороги Агдам-Ханкенди, которую в свою очередь одобрил председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель, доказывает, что утверждения о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе беспочвенны и что Армения намерена продолжать незаконную деятельность на территории Азербайджана.





В министерстве также прокомментировали заявления Еревана о якобы “этнических чистках” со стороны Азербайджана, подчеркнув, что в отличие от Армении, проводившей массовые убийства и депортации азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток в отношении армянского населения.





Также в министерстве отметили, что Армения пытается сорвать переговорный процесс, учитывая, что она не выполняет свое обязательство по полному выводу вооруженных сил Армении с территории Азербайджана.





“Азербайджанская сторона, как инициатор мирного процесса с Арменией по вышеуказанным направлениям, заинтересована в установлении мира, стабильности и безопасности в регионе и является активной стороной переговорного процесса. Если армянская сторона заинтересована в мире, она должна прекратить усилия, мешающие мирному процессу”, - подчеркнули в МИДе.





Х.Насирзаде