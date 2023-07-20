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Регион 20.07.2023 22:05

ЕС ввел новые санкции против Ирана, запрещающие экспорт компонентов для производства БПЛА

Совет ЕС объявил в четверг о введении нового режима антииранских санкций, который запрещает экспорт из Европейского союза в Иран компонентов, используемых при конструировании и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Он (режим - ИФ) также предусматривает ограничения на поездки и меры по замораживанию активов, которые могут быть применены к лицам, ответственным за поддержку и участие в программе иранских БПЛА", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

В документе поясняется, что этот новый режим дополняет три ранее принятых пакета санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с БПЛА, последний из которых был принят в феврале 2023 года.

Кроме того, Совет ЕС принял в четверг решение включить шесть иранцев в списки двух уже существующих режимов санкций за военно-техническое сотрудничество с Россией (БПЛА) и "сирийским режимом" (системы противовоздушной обороны).

"Активы лиц, внесенных в списки, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На них также распространяются ограничения на поездки, не позволяющие им въезжать на территории ЕС или пересекать их транзитом", - сказано в сообщении совета.

В эти два списка, как следует из публикации в четверг в "Официальном журнале" ЕС, вошли член административного совета Qods Aviation Industries (QAI) - организации, торгующей беспилотниками; командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и председатель административного совета компании Paravar Pars, производящей БПЛА; 3 члена административного совета Paravar Pars; заместитель командующего аэрокосмическими силами КСИР, отвечающий за проект противовоздушной обороны в Сирии.

Оба регламента ЕС вступили в силу в день их опубликования.

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Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ


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