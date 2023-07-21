Южная Корея пригрозила Пхеньяну крахом северокорейского режима в случае применения ядерного оружия

Южная Корея предупредила, что КНДР столкнется с "концом" своего режима в случае применения ядерного оружия.
"В случае любой северокорейской ядерной атаки против южнокорейско-американского альянса, она (КНДР - ИФ) столкнется с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны альянса, и мы еще раз настоятельно предупреждаем, что атака приведет к концу северокорейского режима", - говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.
Военное ведомство отметило, что ядерная программа Пхеньяна и ракетные провокации являются "явными" нарушениями резолюций Совета Безопасности ООН и "незаконной деятельностью".
"Северная Корея никогда не добьется никаких уступок от южнокорейско-американского альянса из-за своих ядерных разработок и угроз, и мы настоятельно призываем ее признать, что ее изоляция и обездоленность будут только углубляться, и быстро встать на путь денуклеаризации", - заявили в министерстве обороны.
Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам предостерёг США и их союзников от "безрассудных попыток применить ядерное оружие" на Корейском полуострове и заверил, что Пхеньян обеспечит защиту своих национальных интересов.
"Вооруженные силы КНДР будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников применить ядерное оружие на Корейском полуострове", - говорится в заявлении министра, опубликованном ЦТАК.
В нем отмечается, что Северная Корея "будет ответственно выполнять свою важную миссию защиты суверенитета, территориальной целостности и основных интересов государства".
Кан Сун Нам добавил, что заход атомной подводной лодки США представляет "слишком опасную" ситуацию. По его словам, присутствие близ КНДР такой американской подлодки может отвечать критериям применения ядерного оружия Пхеньяном.
Накануне сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль взошел на борт атомной подводой лодки (АПЛ) США USS Kentucky, пришвартовавшейся в Пусане, и призвал КНДР не пытаться предпринимать ядерные провокации.
Прибытие USS Kentucky стало первым с 1981 года визитом американской АПЛ с баллистическими ракетами в Южную Корею.
Между тем, утром в среду КНДР запустила две баллистические ракеты. На прошлой неделе КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету.
В селе Дашалты Шушинского построят инфраструктуру для проживания 1,1 тыс. человек
Баку призвал Ереван отказаться от действий, мешающих мирному процессу - МИД Азербайджана
Подразделения армии Азербайджана совместно с Госпогранслужбой проводят учения «Волна Хазри»
Азерсу отбирает подрядчика на строительство водопровода Джейранбатан-Маштага-Нардаран
Азерсу отбирает подрядчика на строительство канализационного коллектора Пиршаги-Бильгя
Азерсу отбирает консультанта по проекту опреснения морской воды
Более 60% населения мира используют социальные сети
Индийская IndiGo Airlines в августе запустит прямые рейсы в Азербайджан
Жара в Европе сменилась бурями с градом, в США по-прежнему аномально высокие температуры
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Прибыль Yelo Bank за год увеличилась более чем в 3 раза
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС