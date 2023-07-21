Израильтяне проводят марш в знак протеста против судебной реформы

Тысячи демонстрантов в пятницу в знак протеста против обещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху провести реформу судебной системы присоединились к маршу из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press.
Протестующие вышли на марш накануне, в пятницу длина колонны достигла 70 км. Ожидается, что они дойдут до Иерусалима в субботу, где проведут манифестацию у здания Кнессета (парламента Израиля).
Нетаньяху накануне вновь пообещал способствовать принятию судебной реформы.
Ожидается, что в понедельник израильские законодатели проголосуют за законопроект, нацеленный, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью.
В нынешнем виде проект предполагает, что правительство Израиля получит возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.
Кроме того, реформа в случае одобрения даст возможность Кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничит возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.
Протесты против реформы в начале года проходили в Израиле каждую неделю и даже чаще до тех пор, пока Нетаньяху в конце марта не пообещал провести переговоры с оппозицией.
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