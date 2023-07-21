Цены на нефть ускорили рост, Brent у $80,5 за баррель

Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:52 составляет $80,53 за баррель, что на $0,89 (1,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,88 (1,16%), до $76,53 за баррель.

Накануне аналитики Zaner в числе положительных для рынка факторов отмечали перспективу одобрения американским Сенатом запрета на продажу Китаю нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR).

Позднее стало известно, что подавляющее большинство сенаторов - 85 из 100 - проголосовало за соответствующие поправки в проект закона, принятие которого ожидается позднее в этом году.