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Регион 23.07.2023 17:39

Жертвами теракта на юго-востоке Ирана стали четверо полицейских

Четверо сотрудников дорожной полиции были убиты в воскресенье в результате вооруженного нападения террористической группы в юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан, сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на прокуратуру региона.

Агентство приводит имена жертв террористической атаки, отмечая, что нападение произошло на пути из Хаша в Тафтан.

"В этой террористической атаке были убиты Мехди Аллахпур, Реза Эсмаили, Мухаммад Реза Шейхи и Хасан Вахиди из дорожной полиции", - говорится в сообщении.

Силовые структуры страны ведут поиски преступников.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Систан и Белуджистан - одна из 31 провинций Ирана, расположенная на юго-востоке страны в приграничном с Афганистаном и Пакистаном районе.

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Тэги: ИРАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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