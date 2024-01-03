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Иранские власти, ЕС, ООН осудили теракт в Кермане

Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил соболезнования семьям погибших в теракте в городе Керман и призвал привлечь виновных к ответственности, сообщает в среду агентство "Мехр".

"Несомненно, виновные в этом трусливом акте вскоре будут установлены силами безопасности и правопорядка, и преступники понесут наказание за свой отвратительный поступок", - заявил Раиси.

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что "враги должны знать, что эта катастрофа получит жесткий ответ".

"Я сочувствую раненым и молюсь об их исцелении", - добавил он.

Кроме того, соболезнования иранскому народу выразили в Евросоюзе.

"ЕС самым решительным образом осуждает сегодняшний взрыв в городе Керман в Иране. (...) Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

Представитель офиса Генсека ООН Флоренсия Сото Ниньо отметила, что "Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение (...) в городе Керман в Исламской Республике Иран, в результате которого, как сообщается, погибло более 100 человек и многие получили ранения".

"Генеральный секретарь призывает привлечь виновных к ответственности", - добавила она.

Несколько взрывов прогремели в среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.

В результате теракта 103 человека погибли, еще по меньшей мере 211 получили ранения.

По предварительным данным, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно. В спецслужбах Ирана считают, что взрывы были терактом.

Иранское правительство объявило четверг днем национального траура в связи со взрывами.

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Тэги: ИРАН, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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