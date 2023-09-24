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Регион 24.09.2023 18:55

Власти Ирана сообщили о предотвращении крупного теракта в Тегеране

В министерстве по делам разведки Ирана сообщили, что предотвратили серию терактов в столице страны, передало в воскресенье агентство "Мехр".

По информации министерства, спецслужбы узнали о плане террористов взорвать одновременного 30 бомб в густонаселенных кварталах Тегерана. Предполагается, что теракт должен был пройти в годовщину прошлогодних беспорядков в Иране.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования дела арестовали 28 человек в Тегеране и провинциях Альборз и Западный Азербайджан. Предполагается, что арестованные связаны с террористической группировкой ИГ. В ходе обысков полицейские нашли запасы огнестрельного оружия, взрывчатки.

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Тэги: ИРАН, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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