Власти Ирана сообщили о предотвращении крупного теракта в Тегеране

В министерстве по делам разведки Ирана сообщили, что предотвратили серию терактов в столице страны, передало в воскресенье агентство "Мехр".

По информации министерства, спецслужбы узнали о плане террористов взорвать одновременного 30 бомб в густонаселенных кварталах Тегерана. Предполагается, что теракт должен был пройти в годовщину прошлогодних беспорядков в Иране.

Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования дела арестовали 28 человек в Тегеране и провинциях Альборз и Западный Азербайджан. Предполагается, что арестованные связаны с террористической группировкой ИГ. В ходе обысков полицейские нашли запасы огнестрельного оружия, взрывчатки.