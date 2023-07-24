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Финансы 24.07.2023 12:32

Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил в I полугодии активы на 11%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в январе-июне 2023 года активы на 10,8% - до 429 млн 849,61 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2023 года равен 251 млн 279,83 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 6% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 52 млн 163,51 тыс. манатов (рост на 15,1%), бизнес-кредиты – 170 млн 955,15 тыс. манатов (рост на 1,1%).

Обязательства банка оцениваются в 341 млн 314 тыс. манатов (спад на 14,2%).

Депозиты в банке равны 303 млн 203,98 тыс. манатов (спад на 16,7%), в том числе вклады населения – 83 млн 703,29 тыс. манатов (рост на 3,7%), вклады юридических лиц - 219 млн 500,7 тыс. манатов (спад на 22,5%).

Капитал банка составляет 88 млн 535,61 тыс. манатов (рост на 5,3%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).

Банк завершил первое полугодие 2023 года с чистой прибылью в 3 млн 604,36 тыс. манатов (рост в 2,6 раза по сравнению с январем-июнем 2022 года).

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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