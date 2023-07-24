Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил в I полугодии активы на 11%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» сократил в январе-июне 2023 года активы на 10,8% - до 429 млн 849,61 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня 2023 года равен 251 млн 279,83 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 6% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 52 млн 163,51 тыс. манатов (рост на 15,1%), бизнес-кредиты – 170 млн 955,15 тыс. манатов (рост на 1,1%).
Обязательства банка оцениваются в 341 млн 314 тыс. манатов (спад на 14,2%).
Депозиты в банке равны 303 млн 203,98 тыс. манатов (спад на 16,7%), в том числе вклады населения – 83 млн 703,29 тыс. манатов (рост на 3,7%), вклады юридических лиц - 219 млн 500,7 тыс. манатов (спад на 22,5%).
Капитал банка составляет 88 млн 535,61 тыс. манатов (рост на 5,3%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).
Банк завершил первое полугодие 2023 года с чистой прибылью в 3 млн 604,36 тыс. манатов (рост в 2,6 раза по сравнению с январем-июнем 2022 года).
Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.
Х.Насирзаде
Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России пройдет в Москве 25 июля
Алиев назначил Халафова представителем президента Азербайджана по особым поручениям
Eos Qrup вложит около 5 млн манатов в производство газобетонных блоков в Агдаме
«Барби» заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установила годовой рекорд
Twitter сменил логотип на «икс»
При взрыве на заводе Миноборонпрома Азербайджана в Ширване погиб человек
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
В Иране арестованы члены террористической сети
Нетаньяху после выписки из больницы прибыл в парламент на голосование по судебной реформе
Израильские спецслужбы задержали 17 палестинцев в ночных рейдах на Западном берегу Иордана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС